الإحصاء: 70.5% زيادة بصادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية في 2017

كتبت - إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الإثنين، إن صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية بلغت 172.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 101 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 70.5%.

وتصدرت صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية بذلك صادراتها إلى التجمعات الدولية التي تتضمن مصر خلال عام 2017، وفقا للبيان، والتي بلغ إجمالي صادرات مصر لها 470.4 مليار جنيه مقابل 263.5 مليار جنيه في 2016 بنسبة زيادة 78.5%.

وتضم هذه التجمعات تجمع الإسكوا، وتجمع دول الساحل والصحراء، وتجمع الكوميسا، ومجموعة الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وجاء تجمع الإسكوا في المركز الثاني، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر لدول التجمع 143.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 82.5 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 73.7%.

وجاءت في المرتبة الأخيرة مجموعة الكوميسا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 28.1 مليار جنيه عام 2017 مقابل 18.1 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 55.1%.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 544.9 مليار جنيه عام 2017 مقابل 310.5 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 75.5%.

وجاءت في المرتبة الأولى واردات مصر من تجمع منطقة التجارة الحرة العربية، حيث بلغت قيمتها 175.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 90.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 94.3%.

وفي المركز الثاني واردات مصر من مجموعـة الخمس عشرة، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 164.5 مليار جنيه عام 2017 مقابل 88.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 86.3%.

وجاء في المرتبة الأخيرة تجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من دوله 10.8 مليار جنيـه عام 2017 مقابل 6.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 73,4%.

التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر

بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية التي لا تتضمنها 177 مليار جنيه عام 2017 مقابل 80.4 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 120.2%.

وتضم هذه التجمعات الاتحاد الأوروبي، وتجمع الإفتا، وتجمع النافتا، وتجمع رابطة الآسيان، وتجمع الميركوسور.

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بين هذه التجمعات، حيث بلغت قيمتها 135.5 مليار جنيه عام 2017 مقابل 57.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 134%.

وفي المركز الثاني، تجمع النافتا، حيـث بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر لدوله 25.8 مليار جنيه عام 2017 مقابل 12.6 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 105.5%.

وجاءت في المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الميركوسور، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 3.5 مليار جنيه عام 2017 مقابل 1.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 163.8%.

وبلغ إجمالي قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 577 مليار جنيـه عام 2017 مقابل 349.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 64.9%.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 354.9 مليار جنيه عام 2017 مقابل 229.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 54.8%، يليها الميركوسور، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية منه 76.3 مليار جنيه عام 2017 مقابل 42.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 78%.

وجاء في المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات منها 16.6 مليار جنيه عام 2017 مقابل 9.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 79.1%.