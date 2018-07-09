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ارتفاع مفاجئ لاحتياطي الصين الأجنبي في يونيو إلى 3.112 تريليون دولار

01:20 م الإثنين 09 يوليو 2018
ارتفاع مفاجئ لاحتياطي الصين الأجنبي في يونيو إلى 3.112 تريليون دولار

أرشيفية للبنك المركزي الصيني

القاهرة- وكالات:

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع في يونيو، رغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة التي هزت الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات البنك المركزي يوم الإثنين أن الاحتياطيات زادت 1.51 مليار دولار في يونيو إلى 3.112 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بواقع 14.23 مليار دولار في مايو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.6 مليار دولار إلى 3.10 تريليون.

وكان نزوح رؤوس الأموال يمثل خطرا كبيرا على الصين في بداية 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وضعف الدولار ساهما في الانتعاش القوي لليوان مما دعم الثقة في الاقتصاد.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.071 مليار دولار في نهاية يونيو ، من 77.323 مليار دولار في نهاية مايو.

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