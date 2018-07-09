التخطيط: لا يجوز أن يعمل الموظف تحت رئاسة قريبه من الدرجة الأولى

كتب- مصطفى عيد:

نشرت وزارة التخطيط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك يوضح المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، متضمنا مادة رقم 66 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة.

وأشارت إلى المادة 24 من القانون تنص على أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة.

وحددت مادة اللائحة التنفيذية أنه عند وقوع مثل تلك الحالة يتعين على الموظف أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما.

كما ذكرت الوزارة أن الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي يخير في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وقالت الوزارة إن الإنفوجرافيك يأتي ضمن سلسلة تعني بتوضيح بعض مواد قانون الخدمة المدنية الصادر سنة 2016 حتى يتم تبسيطها وتوضيح الإجراءات التنفيذية لمواد هذا القانون.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت خلال لقاءها يوم الخميس الماضي، بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية، إنها أصدرت قرارا منذ توليتها منصبها بعدم تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في الوظائف الحكومية، "منعًا من أن تصبح المؤسسة ملكا لعائلة واحدة".