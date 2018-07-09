استطلاع: القاهرة أرخص مدينة في الشرق الأوسط للوافدين

القاهرة- مصراوي:

جاءت مدينة القاهرة، كأرخص مدينة في الشرق الأوسط من حيث تكلفة المعيشة للوافدين بها، بحسب ما يظهره استطلاع أجرته شركة "ميرسر" للاستشارات.

واحتلت القاهرة المركز 188 من أصل قائمة ضمت 209 مدينة حول العالم ضمن الاستطلاع الذي أجري للموظفين العاملين خارج بلادهم.

وقال الاستطلاع إن القاهرة، سجلت أرخص مدينة في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

ويعتمد الاستطلاع على مقارنة 200 بند في كل مدينة مثل السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع الأساسية والترفيه.

"في المجمل أغلب مدن الشرق الأوسط تراجعت في القائمة نتيجة انخفاض تكلفة الإيجار في المنطقة"، بحسب ما ذكره الاستطلاع.

وتظهر بيانات الاستطلاع أن مدينة هونج كونج احتلت المرتبة الأولى لأغلى دولة في القائمة، تلتها طوكيو وزيورخ وسنغافورة وسول وهو ما يعني أن 4 من 5 دول الأغلى في العالم في القائمة من قارة آسيا.

واحتلت مدينة لوندا، عاصمة أنجولا المركز الخامس، تلتها مدن شنجهاي الصينية، ونجامينا، عاصمة تشاد، وبكين عاصمة الصين وبرن عاصمة سويسرا، على التوالي.

وجاءت مدينة طشقند، الأوزباكستانية، كأرخص مدينة في العالم ضمن القائمة لتحتل المركز 209 تلتها تونس في المركز 208، تلتها بيشكيك، بدولة قيرغيزستان بالمركز 207.