20 جنيهًا ارتفاعًا في اللحم الضأن... أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع كيلو اللحم الضأن، 20 جنيها ليتراوح بين 130 جنيهًا و200 جنيه، وسجل كيلو البتلو بين 120 جنيهًا و240 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، خلال أسبوع، وفقًا لموقع تابع لمركز معلومات مجلس الوزراء عن أسعار السلع الزراعية.

وارتفع سعر كيلو الشاي ليتراوح بين 72 و95 جنيهًا، والسمن الصناعي ليتراوح بين 19.5 جنيه و29 جنيهًا، بزيادة جنيهين، كما تشير بيانات الموقع اليوم الأحد.

وسجل سعر الكيلو جرام من الأرز المعبأ بين 9 و13جنيها، وسعر الكيلو جرام من الفول بين 9 جنيهات و28 جنيهًا، بلغ سعر الكيلو جرام من العدس بين 14 و40 جنيهًا، والسكر بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقًا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع بين

أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

سعر الكيلو جرام من الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السائب بين 7 جنيهات و11.5 جنيه.

الأرز المعبأ بين 9 و13جنيهًا.

الفول بين 9 جنيهات و28 جنيهًا.

العدس بين 14 و40 جنيهًا.

الدقيق بين 6 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

السكر بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا، بزيادة 75 قرشا.

الشاي بين 72 و95 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

السمن الصناعي بين 19.5 جنيه و29 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

السمن البلدي بين 75 و150 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

المكرونة بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

زيت عباد الشمس بين 16 و25 جنيهًا للتر، بتراجع جنيهين.

البيض الأبيض والأحمر بين 33 و45 جنيهًا للكرتونة، بتراجع جنيها.

سعر الكيلو جرام من اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 جنيه و180 جنيهًا.

الضأن بين 130 جنيهات و200 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.

البتلو بين 120 جنيهات و240 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الدواجن البيضاء بين 27 و37 جنيهًا.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيهًا، بتراجع جنيها.