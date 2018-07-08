الإحصاء: عجز الميزان التجاري يرتفع 4.1% خلال شهر أبريل

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت قيمة العجز في الميـزان التجــاري بنسبة 4.1% خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 3.32 مليار دولار مقابل 3.19 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقالت النشرة إن قيمـــة الصــادرات ارتفعت بنسبــــة 3.7٪ حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع كالبرتقال الطازج بنسبه 27.9 %، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 101.2%، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 14.7 %.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، كالبترول الخام بنسبة 15.2%، والبطاطس بنسبة 28.2%، والأثاث بنسبة 4.6%، والأسمدة بنسبة 62.1%.

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 3.9٪ حيث بلغـت 5.58 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي، مقابل 5.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع .

وزادت واردات مصر من المواد أولية (حديد أو صلب) بنسبة 66.8%، واللدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 17.5 %، وسيارات ركوب بنسبة 127.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 33.4%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها قمح بنسبة 44.5%، ومنتجات البترول بنسبة 49.7%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36 %، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبــة 30.6%.