860 ألف جنيه تعويضات لعملاء شهادة أمان في البنك الزراعي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن البنك الزراعي المصري تصدر قائمة البنوك في صرف تعويضات شهادة أمان المصريين لحالات الوفاة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الشركة صرفت خلال الأربعة أشهر الماضية تعويضات تأمينية لحالات الوفاة بقيمة 860 ألف جنيه لعملاء شهادة أمان المصريين بالبنك الزراعي المصري من إجمالي تعويضات بلغت 1.5 مليون جنيه .

وأشار المصدر إلى أن التعويضات ذهبت إلى 19 حالة في البنك الزراعي من إجمالي 34 حالة تم صرف التعويضات لها حتى نهاية الشهر الماضي، ليستحوذ البنك على التعويضات الأكبر من إجمالي تعويضات شهادة أمان المصريين بين الأربعة بنوك.

وصرفت الشركة تعويضاات تأمينية لعملاء بنك مصر بقيمة 380 ألف جنيه لعدد 8 حالات، وكما صرفت تعويضات بقيمة 190 ألف جنيه لعدد 5 حالات ببنك القاهرة، فيما بلغت التعويضات المسددة بالبنك الأهلي 100 ألف جنيه لحالتين بحسب المصدر.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري في اليوم الرابع من مارس الجاري بيع شهادة أمان المصريين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية علي العمالة المؤقتة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية، كما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.