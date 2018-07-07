المصرف المتحد يرفع الفائدة على القروض بضمان الأوعية الادخارية 1%

كتبت- منال المصري:

قرر المصرف المتحد رفع الفائدة على الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية بنسبة 1% لتسجل 3%، وهي أعلى من فائدة العائد التي يحصل عليها العملاء على الشهادات والودائع.

ووفقا لمصدر بالبنك، فإن البنك قرر رفع الفائدة على الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية، بهدف زيادة إيراداته وتقليل أعباء تكلفة الفائدة عليه.

وقال المصدر، إن المصرف المتحد يمنح العملاء قروضا بضمان الأوعية الادخارية لمساعدتهم في الحصول على قرض لشراء سيارة أو سلع معمرة أو قروض تعليمية.

"ويتم احتساب فائدة القرض بنسبة أعلى من الفائدة المقدمة على الشهادات أو الودائع" بحسب المصدر.

ولم يقرر البنك خفض الفائدة على الأوعية الادخارية وأبقى عليها دون تغيير واكتفى برفع الفائدة فقط على الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية، وفقا للمصدر.

ويصدر المصرف المتحد شهادة ادخارية ذات العائد المدفوع مقدما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمتوسط عائد 14%. وتمثل أعلى عائد مقدم على الشهادات مقارنة بالشهادات الأخرى بالبنك.

وكان المصرف المتحد خفّض الفائدة على حساب التوفير والشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور1% مرتين بداية من العام الجاري، تماشيا مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي الفائدة 1% مرتين بداية من العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية قي فبراير ومارس ليسجل متوسط الفائدة 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

واتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو الماضيين لمواجهة آثار ارتفاع أسعار البترول العالمية وتحرير أسعار المياه والغاز والكهرباء لتقليل آثار زيادة الأسعار على التضخم.