مصر الثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف

كتبت- إيمان منصور:

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الخميس، إن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف في 2017 بقيمة 35.5 مليون دولار.

ووفقا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، بلغت صادرات مصر من البصل المجفف نسبة 9.5% من إجمالي الصادرات العالمية للبصل المجفف والتي بلغت 371 مليون دولار، بحسب بيان المجلس.

ووفقا للبيان، تأتي مصر في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، وقبل ألمانيا، وماليزيا، والصين، وفرنسا، وأسبانيا، وبلجيكا.

وبلغت كمية البصل المجفف المصري المصدر في 2017 حوالي 15 ألف طن، وتاتى هولندا فى قائمة أهم الدول المستوردة للبصل المجفف المصري في 2017 بقيمة 15.3 مليون دولار تمثل 43% من إجمالي صادرات البصل المجفف المصري.