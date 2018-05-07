غرفة الجيزة تقيم 12 معرضا لسلع رمضان بتخفيضات تصل إلى 25%

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة الجيزة التجارية، في بيان، اليوم الإثنين، إنها تعتزم إقامة 12 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بتخفيضات فى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و 25%، بمناسبة شهر رمضان.

وأشارت الغرفة إلى أن المعارض ستبدأ عملها من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان بمشاركة نحو 64 شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والمنزلية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ‘ن المعارض التي تنظمها الغرفة ستُقام بالتزامن مع معرض "سوبر ماركت" الذي يقام خلال الأيام المقبلة بأرض المعارض تحت شعار "أهلاً رمضان" بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الغرفة تعتزم إقامة المعارض في مراكز وأحياء المحافظة ومنها حي الوراق على مساحة 2100 متر مربع بكورنيش النيل، وحي إمبابة على مساحة 2000 متر مربع بشارع المحطة، وحي المنيب على مساحة ألف متر مربع أمام محطة مترو الأنفاق، بالإضافة إلى حي بولاق الدكرور على مساحة ألف متر مربع بشارع الملك فيصل ومنطقة العمرانية على مساحة ألفي متر مربع بجوار ترعة الزمر، وحي الهرم على مساحة 800 متر مربع بجوار كوبري أبو طالب وحي العجوزة على مساحة ألف متر مربع بمنطقة أرض اللواء.

أضاف رئيس الغرفة، أن المعارض ستقام كذلك بمركز أوسيم بمنطقة بشتيل ومركز أبو النمرس على مساحة ألف متر مربع بجوار مستشفى الحسن والحسين ومركز البدرشين على مساحة 700 متر مربع بشارع بورسعيد.

بخلاف معرض سيتولى إدارته جهاز مدينة الشيخ زايد على مساحة ألف متر مربع ومعرضان سيتولى إدارتهما جهاز مدينة السادس من أكتوبر الأول على مساحة 700 متر مربع والثاني على مساحة 400 متر مربع، بحسب ناصر.

وتوقع أبو الحجاج سالم، المشرف على المعارض السلعية بالغرفة، أن تشارك بين 30 و 50 شركة عارضة حسب مساحة كل معرض، مشيرا إلى أن الغرفة تتحمل تكلفة مشاركة كافة الشركات بالمعارض شريطة الالتزام بنسب تخفيضات حقيقية تتراوح مابين 15%و 25%.

وأشار سالم إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين للتواجد بكافة المعارض وكذلك كافة الشركات الحكومية وهو مايحقق المنافسة التي تصب في صالح المستهلك، وكذلك تم التنسيق مع جمعية سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة لعرض منتجاتها داخل المعارض التي تُقيمها الغرفة.