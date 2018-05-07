البترول: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 5.7 مليار قدم يوميا

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع، إلى 5.7 مليار قدم مكعب في اليوم، حاليا، بدلا من 5.5 مليار قدم مكعب.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، مع نظيره القبرصي، إن إنتاج حقل ظهر العملاق، سيرتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف أن إنتاج الحقل وصل حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعب في اليوم حاليا، بعد تشغيل وحدة الإنتاج الثانية.

وتوقع الملا تشغيل وحدتي إنتاج جديدتين خلال شهر أغسطس المقبل.

ويعتبر إيني أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ونجحت إيني في بدء الإنتاج من الحقل خلال فترة قياسية، لا تزيد على عامين ونصف.

وتقدر الاحتياطيات الأصلية من الغاز في حصل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى ذروته العام المقبل، بما يصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم.

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