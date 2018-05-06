"مش راجع لوحده".. مع من سيعود طلعت حرب في رمضان المقبل؟

كتبت- منال المصري:

تصوير- فريد قطب:

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن الحملة الإعلانية الجديدة التي أطلقها البنك في شوارع القاهرة مؤخرا، تحت شعار "مش راجع لوحده"، هي استكمالا لحملة "طلعت حرب راجع" التي لاقت نجاحا كبيرا مع إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الماضي.

وقال المغربي، لمصراوي، إن الحملة الجديدة، تهدف إلى "توجيه رسالة للسوق إن طلعت حرب مش راجع لوحده.. ولكن راجع بالجميع أي بالشباب الجديد وعملاء البنك".

وأضاف أن إعلان "مش راجع لوحده" يهدف أيضا إلى تحفيز الشباب على قامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

"كما يهدف الإعلان أيضا إلى تذكير الجمهور بإنجازات حملة طلعت حرب راجع"، بحسب ما قاله عاكف.

وأشار نائب رئيس بنك مصر، إلى أن حملة طلعت حرب الإعلانية التي أطلقها قبل شهر رمضان الماضي، نجحت في توفير 100 ألف فرصة عمل، ومضاعفة عدد الطلبات على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 مرات مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق الحملة.

"كما حصد البنك جوائز عديدة من جهات مختلفة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة السابقة بفضل هذه الحملة" بحسب ما قاله عاكف.

وبلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر 9.5 مليار جنيه مستهدفا مضاعفاتها خلال المرحلة القادمة، وفقا لما قاله عاكف.