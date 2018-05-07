تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين
10:30 ص الإثنين 07 مايو 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.4%، إلى مستوى 17540 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 17610 نقطة.
الخبر التالى:الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات
-
231
-
222
-
204
-
183
-
144
-
106
-
87
-
81
-
66
-
64
إعلان