تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.4%، إلى مستوى 17540 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 17610 نقطة.