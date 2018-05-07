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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

10:30 ص الإثنين 07 مايو 2018
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.4%، إلى مستوى 17540 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 17610 نقطة.

مؤشر البورصة البورصة المصرية

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