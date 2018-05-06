مذكرة تفاهم بين "ايتيدا" وجامعة حمدان بن محمد لتطوير التعليم الذكي

كتبت- شيماء شلبي:

وفعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية الإماراتية، لتطوير منظومة للتعليم الذكي والإبداع التكنولوجي لخدمة الاحتياجات الملحة في المنطقة العربية، بحضور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن مدة الاتفاقية تصل إلى 3 سنوات بهدف ضمان الجودة في مجال التعليم والتعلم الذكي وتشمل: العمل على وضع "إطار الجودة" للقائمين على تقديم العملية التعليمية، والبرامج الأكاديمية، والبحث العلمي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل الاتفاقية التعاون في إنشاء مركز اعتماد عربي للتعليم والتعلم الذكي، والذي من المتوقع الاتفاق على تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توقيع هذه المذكرة،وفقا للبيان.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم التعاون في إنشاء مراكز تقييم واختبار للبرامج الأكاديمية، والعمل على تيسير سبل تطبيق البرامج الأكاديمية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية ومثيلاتها في مصر والبدء بتخصصات هندسة البرمجيات والتميز المؤسسي.

وتستهدف أيضا توفير فرص تأهيل للقائمين على تقديم العملية التعليمية في مجال التعليم والتعلم الذكي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مركز بحث وإبداع على الوسائط الإلكترونية كنواة في مجال التعليم والتعلم الذكي والعمل على ضم أعضاء آخرين، والتعاون في تنظيم وعقد اللقاءات العلمية وورش العمل الفنية والدورات التدريبية في مجال ضمان الجودة لخدمة تطور مفهوم التعليم والتعلم الذكي

كما تهدف مذكرة التفاهم الى تطوير المحتوى الإلكتروني الذكي من خلال إنشاء مركز تطوير المحتوى الإلكتروني الذكي لدعم الاحتياجات الأكاديمية والمهنية والتعليم المجتمعي والمستمر ويشمل إطار هذا النشاط أعمال التصميم والتطوير والتطبيق ونماذج التعلم وتوفير مصادر التعلم.

وفي مجال الإبداع وريادة الأعمال تنص الاتفاقية على العمل على بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال الإبداع وريادة الأعمال عن طريق تطوير وتعميم مقررات دراسية وتعليمية توافقية طبقاً للمعمول به لدي كل الجانبين.