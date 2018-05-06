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استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد

05:36 م الأحد 06 مايو 2018
استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق المصري، عند نفس مستوياتها في اليومين الماضيين نتيجة العطلة الأسبوعية الرسمية في البورصات العالمية، يومي السبت والأحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 645 جنيها.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 552.5 جنيها، وعيار 24 عند نحو 741 جنيها، واستقر أيضا سعر الجنيه الذهب عند 5160 جنيه.

أسعار الذهب الذهب السوق المصري غرفة القاهرة التجارية

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