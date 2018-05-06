مبيعات المصريين تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 17610 نقطة، مدفوعا بمبيعات المصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، وكذلك سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 886 ألف جنيه.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.9% نتيجة عمليات جني الأرباح.