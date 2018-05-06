رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في الإصلاح لمواجهة المشكلات دون مسكنات

كتب- مصطفى عيد:

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته خلال السنوات الماضية مدعومة من القيادة السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي ينظمه البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد أن استمرار الإصلاح الاقتصادي يعتبر الحل الوحيد لمواجهة المشكلات دون مسكنات.

وذكر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أسفرت عن اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين وهو ما ظهر مؤخرا في تعديل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصري.

وقال إسماعيل، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمو احتوائي مرتفع، وهو ما يتطلب الشراكة القوية مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب بنية تشريعية ثابتة، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الطاقة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمار المحلية والأجنبية.

وبحسب إسماعيل، فإن الحكومة بدأت خلال الفترة الماضية في تحديث البنية التشريعية لمصر، بالإضافة إلى منح حوافز للقطاع الخاص، "وهو ما يمهد بانطلاقة اقتصادية قوية".

وقال إسماعيل، إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتحرير سوق الطاقة وقطاع المواصلات والنقل، بالإضافة إلى إيجاد شبكة حماية اجتماعية من خلال التوسع في برنامج الدعم النقدي و إيجاد فرص عمل خاصة للشباب.

وأشار إسماعيل إلى أن صندوق النقد الدولي قد حسن توقعاته لمعدلات النمو والبطالة والتضخم.