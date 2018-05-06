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المبيعات ترفع أرباح القاهرة للأدوية 11% خلال تسعة أشهر

01:06 م الأحد 06 مايو 2018
المبيعات ترفع أرباح القاهرة للأدوية 11% خلال تسعة أشهر

أدوية قاتلة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال تسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 11.3% لتسجل 80 مليون جنيه، مقابل 71.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن زيادة صافي الربح خلال الفترة يأتي نتيجة ارتفاع المبيعات التي سجلت 617.7 مليون جنيه مقارنة بـ 505.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة من العام المالي الماضي.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إنتاج جميع أنواع الأدوية من الكبسولات ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والخلاصات والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية وتعبئتها وتوزيعها والإتجار فيها، والتصنيع للغير ولدى الغير.

البورصة الأدوية شركة القاهرة للأدوية ارتفاع مبيعات المبيدات الحشرية مستحضرات التجميل

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