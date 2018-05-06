ماذا قال النائب الأول لصندوق النقد عن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي؟

القاهرة- مصراوي:

في كلمة مطولة عرض النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، رؤيته عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أمس خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد على مدار يومين.

وانصبت تصريحات ليبتون على النتائج التي حققتها مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحديات التي ستواجهها خلال الفترة المقبلة، والإجراءات المطلوب تنفيذها لاستمرار تقدم البرنامج.

وهذه أبرز تصريحات النائب الأول لمدير عام صندوق النقد أمس عن مصر:

· لقد عاد الاستقرار الاقتصادي لمصر وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم.

· نسبة الدين العام في مصر انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن.

· التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

· مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، وتوظيف الشباب هو التحدي الأكبر أمام الحكومة.

· هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

· إذا استطاعت مصر الاستفادة من إمكانات شبابها، يمكن أن يعطي ذلك دفعة للنمو ليصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و8%.

· يجب تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة.

· يجب تخفيض الحواجز غير الجمركية والحماية للصناعات المحلية حتى تتمكن الشركات المصرية من الإندماج في سلسلة العرض العالمية.

· لابد من إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة وخال من الفساد.

· يجب توخي القدر الكافي من المرونة في سوق العمل، بما يتيح للشباب العثور على الوظائف.

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