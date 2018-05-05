وزير الصناعة: نعمل على وضع مصر بين الدول الأعلى دخلا خلال 2030

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، إن وزارته تتعاون حاليا مع وزارة التخطيط لوضع مصر بين الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة معدل النمو إلى ١٢% بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة، أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة الصناعة بنحو 21% من الناتج القومي بحلول 2030، وهو ما يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030.

وقال قابيل إن الوصول لمعدلات النمو المرتفعة نحتاج إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، وإتاحة أراضي صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وتحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.

وتتطلب هذه الأهداف زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولا سيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، بحسب قابيل.

وأضاف أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري بحوالي 35%.

وقال قابيل إن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.

كما انشأت الوزارة مدن صناعية كمدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الإنتهاء من 90% منها وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع، بحسب الوزير.

وقال إن الوزارة انتهت من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجاري العمل على إنشاء13 مجمعا آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بترخيصه .