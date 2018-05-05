بنك تنمية الصادرات: إطلاق برنامج جديد لتمويل صغار المصدرين بفائدة 5%

كتبت- منال المصري:

قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يعتزم إطلاق برنامجا جديدا، الشهر المقبل، لتمويل صغار المصدرين بفائدة مخفضة 5%.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المصدرين المستهدفين الذين تبدأ قيمة مبيعاتهم من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه كحد أقصى، من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة صادراتها.

وقال جلال، إن البنك يعتزم توفير منتج بطاقات الائتمان "الكريدت كارد" للعملاء بداية من يوليو المقبل، بعد الانتهاء من التجارب الأولية عليه.

وأشار إلى أن محفظة القروض بالبنك تبلغ حاليا 16 مليار جنيه ويستحوذ المصدرين على نسبة 75% من إجمالي محفظة البنك.

وقال إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك بلغت 2.9 مليار جنيه في مارس الماضي، وإنه يستهدف زيادتها بنسبة 35% في نهاية العام الجاري.

وأضاف جلال أن البنك سيبدأ الشهر الجاري، تفعيل الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" بقيمة 500 مليون دولار بهدف تمويل حركة التجارة بين مصر ودول أفريقيا.

وأشار إلى أن البنك رصد طفرة في تصدير المحاصيل الزراعية المصرية إلى أفريقيا خلال العام الجاري.

وقال جلال إن البنك يقترب من طرح منتج المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

وتوقع أن يتجاوز البنك حجم الأرباح المستهدفة في العام الجاري والتي تبلغ 650 مليون جنيه، مقابل 504 مليون جنيه أرباح محققة في العام الماضي، مع نمو حجم أعمال البنك.

وقال إن البنك حجز 7 آلاف متر في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إقامة مقر للبنك، وإنه من المقرر نقل المقر الرئيسي للبنك من شارع الدقي إلى التجمع الخامس قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى ان البنك يخطط لمضاعفة فروعه خلال العامين المقبلين ليصل إلى 70 فرعا، مقابل 35 فرعا حاليا.

وأضاف أن البنط سيفتتح فرعين جديدين خلال العام الجاري ليصل الإجمالي إلى 37 فرعا.

وقال إن البنك يستهدف زيادة حجم ميزانية البنك إلى 36 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، بنسبة نمو 35% مقارنة بالعام الماضي.