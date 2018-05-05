وزير الإنتاج الحربي: صنعنا أول عداد كهربائي مصري 100% مع التعليم العالي
كتبت- إيمان منصور:
قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت إن وزارته وبالتعاون مع وزير التعليم العالي، صنعت أول عداد كهربائي مصري 100%.
وأضاف خلال مؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج معدات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وتابع "صنعنا أول هراس مصري ١٠٠% والذي يستخدم في تسوية الطرق بالتعاون مع دكتور عبد الحليم عمر، عالم مصر في كندا ونعمل حاليا على صناعة أول حاسب مصري ١٠٠% بالتعاون مع دكتور محمد محمود في اليابان".
وأضاف العصار قمنا بإعادة هيكلة أحد شركات قطاع الإنتاح الحربي ونعمل حاليا على إعادة معظم الشركات باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
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