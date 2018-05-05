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وزير الإنتاج الحربي: صنعنا أول عداد كهربائي مصري 100% مع التعليم العالي

12:58 م السبت 05 مايو 2018
وزير الإنتاج الحربي: صنعنا أول عداد كهربائي مصري 100% مع التعليم العالي

محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

كتبت- إيمان منصور:

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت إن وزارته وبالتعاون مع وزير التعليم العالي، صنعت أول عداد كهربائي مصري 100%.

وأضاف خلال مؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج معدات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وتابع "صنعنا أول هراس مصري ١٠٠% والذي يستخدم في تسوية الطرق بالتعاون مع دكتور عبد الحليم عمر، عالم مصر في كندا ونعمل حاليا على صناعة أول حاسب مصري ١٠٠% بالتعاون مع دكتور محمد محمود في اليابان".

وأضاف العصار قمنا بإعادة هيكلة أحد شركات قطاع الإنتاح الحربي ونعمل حاليا على إعادة معظم الشركات باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

محمد العصار الإنتاج الحربي التعليم العالي عداد كهربائي مصري

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