وزير الإنتاج الحربي: صنعنا أول عداد كهربائي مصري 100% مع التعليم العالي

كتبت- إيمان منصور:

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت إن وزارته وبالتعاون مع وزير التعليم العالي، صنعت أول عداد كهربائي مصري 100%.

وأضاف خلال مؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج معدات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وتابع "صنعنا أول هراس مصري ١٠٠% والذي يستخدم في تسوية الطرق بالتعاون مع دكتور عبد الحليم عمر، عالم مصر في كندا ونعمل حاليا على صناعة أول حاسب مصري ١٠٠% بالتعاون مع دكتور محمد محمود في اليابان".

وأضاف العصار قمنا بإعادة هيكلة أحد شركات قطاع الإنتاح الحربي ونعمل حاليا على إعادة معظم الشركات باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.