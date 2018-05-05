الاستثمار القومي: تسوية 10.5 مليار جنيه مديونية على القابضة للغزل الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن البنك سينتهي من تسوية المديونيات المستحقة له لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال الشهر الجاري.

وبحسب منتصر فإن مديونيات الشركة لدى البنك تصل إلى نحو 10.5 مليار جنيه، وأن البنك سيسقط جزءا من هذه المديونية، مقابل سداد المديونية كاملة، من خلال التنازل للبنك عن مجموعة من الأراضي التابعة للشركة.

وكان البنك توصل لاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال، على تسوية مديونيات الشركات التابعة، من خلال التنازل عن بعض أراضيها.

وكانت منتصر قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك يجري تقييما لأراضي الشركة والتحقق من تسجيلها وترخيصها، بالاستعانة بجهات متخصصة، تمهيدا لنقل ملكيتها للبنك، مقابل المديونية.

وأشار إلى أن القابضة للغزل والنسيج لديها أراضي تكفي لسداد كامل مديونية البنك، وأن البنك لجأ إلى هذا الحل من أجل تسوية المديونية، ومساعدة الشركات على استعادة قدراتها المالية.

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