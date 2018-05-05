تراجع الطماطم والسبانخ.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر كيلو الطماطم بقيمة 25 قرشا، والسبانخ بقيمة جنيها واحدا، بينما ارتفع سعر الكانتلوب بقيمة 50 قرشا، بسوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر البطاطس ما بين 2 إلى 3 جنيهات والكوسة بين 3 و 4 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الجوافة بين 7 إلى 9.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم: بين 2 إلى 4 جنيهات بانخفاض 25 قرشا.

البطاطس: بين 2 و3 جنيهات.

البصل: بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة: بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي: بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية: 3 جنيهات

الخيار البلدي: بين 2 و4 جنيهات.

البامية: بين 12 و20 جنيها.

البسلة: بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ: 3 جنيهات بانخفاض جنيها واحدا.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي: بين 3 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي: بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة: بين 7 و9.5 جنيه.

الفراولة: بين 7 و10 جنيهات .

الكانتلوب: بين 2 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الموز البلدي: بين 3 و4.5 جنيه.