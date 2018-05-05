تراجع الطماطم والسبانخ.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
القاهرة- مصراوي:
تراجع سعر كيلو الطماطم بقيمة 25 قرشا، والسبانخ بقيمة جنيها واحدا، بينما ارتفع سعر الكانتلوب بقيمة 50 قرشا، بسوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر البطاطس ما بين 2 إلى 3 جنيهات والكوسة بين 3 و 4 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الجوافة بين 7 إلى 9.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم: بين 2 إلى 4 جنيهات بانخفاض 25 قرشا.
البطاطس: بين 2 و3 جنيهات.
البصل: بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة: بين 3 و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي: بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي: بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي: بين 2 و4 جنيهات.
الملوخية: 3 جنيهات
الخيار البلدي: بين 2 و4 جنيهات.
البامية: بين 12 و20 جنيها.
البسلة: بين 6 و7 جنيهات.
السبانخ: 3 جنيهات بانخفاض جنيها واحدا.
أسعار الفاكهة:
اليوسفي: بين 3 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي: بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة: بين 7 و9.5 جنيه.
الفراولة: بين 7 و10 جنيهات .
الكانتلوب: بين 2 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.
الموز البلدي: بين 3 و4.5 جنيه.
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