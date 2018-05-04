الجنيه يصعد أمام 3 عملات عربية وأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

واصلت أسعار صرف اليورو والإسترليني والدينار الكويتي تراجعها القوي أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية عند نفس مستويات الجمعة الماضي.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 20.99 جنيه للشراء و21.21 جنيه للبيع، مقابل21.27 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع الجمعة الماضية.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 23.81 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، مقابل 24.41 جنيه للشراء و25.73 جنيه للبيع

وهبط أيضا سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.30 جنيه للشراء، و58.74 جنيها للبيع مقابل 58.42 جنيه للشراء، و58.77 جنيها للبيع

بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 17.57 جيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وظل سعر الريال السعودي مستقرا أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.78 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.