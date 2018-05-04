بعد تراجعها عالميا..ماذا فعلت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال أسبوع؟

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المصري، بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام مقارنة بأسعار الجمعة الماضية نتيجة الركود الذي يعاني من السوق وتراجع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 645 جنيها مقابل 650 جنيها الجمعة الماضية

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 552.5 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 741 جنيها، وتراجع أيضا سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيه.

وأرجع نجيب، تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي إلى حالة الركود الذي تضرب السوق على مدار الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تراجع سعر المعدن عالميا.

وعالميا، تحولت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثا عن محفزات جديدة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1309.9 دولار للأوقية متجها صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.