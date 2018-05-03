المركزي: المالية تطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن وزارة المالية تخطط لطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء يوم 7 مايو الجاري.

وذكر البيان أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار هو السابع من مايو على أن تتم التسوية في الثامن من الشهر نفسه.

وسيحل أجل استحقاق الأذون في السابع من مايو 2019، بحسب البيان.