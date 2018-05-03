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الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الشرقية للدخان إلى 2.25 مليار جنيه

03:52 م الخميس 03 مايو 2018
الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الشرقية للدخان إلى 2.25 مليار جنيه

الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنها وافقت على زيادة رأسمال الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة، وافق الشهر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 750 مليون جنيه موزعة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 890 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، بنسبة زيادة 161%.

كما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 35.7%، لتصل إلى 6.79 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الشركة، أعلنت زيادة أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 2 و3 جنيهات، في نوفمبر الماضي.

وتوقع، بنك استثمار فاروس في تقرير أصدره ديسمبر الماضي، تأثيرا إيجابيا لرفع أسعار السجائر على إيرادات الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالي الجاري.

وتحتكر الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها في مصر.

الرقابة المالية شركة الشرقية للدخان البورصة السجائر

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