حصيلة البنك الأهلي من شهادة أمان المصريين ترتفع إلى 90 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع حوالي 79 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة 90 مليون جنيه، منذ بداية طرحها مطلع مارس وحتى اليوم الخميس.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي تلقى طلبات تحت التنفيذ حاليا لشراء شهادة أمان المصريين من هيئات وشركات مختلفة، وأنه يتم حاليا تجميع البيانات اللازمة لإصدارها.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة أمان المصريين، في 4 مارس الماضي، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

وتتوفر الشهادة بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالةالوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

اقرأ أيضا:

دليلك إلى شهادة "أمان المصريين" الجديدة في سؤال وجواب