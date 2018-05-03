23 % تراجعا في أرباح مدينة نصر للإسكان في الربع الأول من العام

كتبت- إيمان منصور:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الخميس إن صافي أرباحها تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة، أنها حققت صافي ربح بقيمة 313.5 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام مقارنة بنحو 407.2 مليون جنيه لنفس الفترة من عام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي نحو 610.8 مليون جنيه مقابل 748 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 18.3%، بحسب ما أظهرته القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المذكورة.

وذكر بيان الشركة، أنه على مستوى البيانات حققت الشركة تعاقدات وحجوزات بيعية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.5 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المماثلة.

وتمثلت أعلى التعاقدات والحجوزات البيعية للشركة خلال الفترة المذكورة في إطلاق المنتج الجديد بمشروع تاج سيتي ووحدات سكنية أستوديو والتي تم طرحها خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، كما تم إبرام عقود البيع للعملاء منها حتى نهاية مارس بنحو مليار جنيه، بحسب بيان الشركة.

والجدير بالذكر أن تعاقدات وحجوزات الربع الأول من العام أعلى من أخر 3 أربع في العام الماضي.

وقال أحمد الهيتمي العضو المنتدب للشركة إنه من المخطط إطلاق طروحات جديدة للبيع في كلا من المشروعين الرئيسين تاج سيتي وسراي خلال الفترات ربع سنوية التالية.

ومدينة نصر للإسكان والتعمير لديها 8 آلاف وحدة سكنية جاري تطويرها في 5 مشروعات بالقاهرة وتخدم نطاق واسع من المستويات الاقتصادية والاجتماعية للعملاء.ط