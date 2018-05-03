النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاجها لمستوى قياسي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي مما يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران يبقي الأسواق في حالة من القلق.

وقالت وكالة أنباء رويترز إنه بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.31 دولار للبرميل بانخفاض خمسة سنتات بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 67.92 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار جراء تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت 6.2 مليون برميل إلى 435.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل نيسان وهو أعلى مستوى في 2018.

كما زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 10.62 مليون برميل يوميا، ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016، وفقا لرويترز؟

تنتج الولايات المتحدة حاليا النفط بمعدل يزيد عن السعودية أكبر منتج في أوبك.

وتضخ روسيا فحسب كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يوميا.

وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز ايكون.