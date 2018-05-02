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انخفاض طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء

05:06 م الأربعاء 02 مايو 2018
انخفاض طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء

الذهب

كتب - مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض نصف جنيه ليصل إلى 644.5 جنيه.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 552 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 737 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5156 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، حيث عاد المشترون الصينيون إلى السوق بعد عطلة عيد العمال، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1309.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب تراجع في الجلسة السابقة إلى 1301.51 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 29 ديسمبر الماضي، بحسب الوكالة.

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