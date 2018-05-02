غرفتا القاهرة وبافوس القبرصية توقعان بروتوكول تعاون لزيادة التبادل التجاري

كتبت - منار الرخ:

وقعت غرفتا القاهرة التجارية وبافوس القبرصية بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات قوية مع الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتطوير القدرات الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، خاصة أن مصر واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين.

وذكر العربي أنه تم تطوير وإنشاء شبكة طرق كبيرة وموانئ والاتصالات والطاقة، وتجهيز العديد من المناطق الصناعية وخاصة في محور قناة السويس.

ويزور وفد من غرفة تجارة بافوس القبرصية مصر حاليا، لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة بافوس، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الغرفتين، سيكون عاملا مساعدا في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يذكر أنه من ضمن تخصصات وفد الغرفة القبرصية "الآلات والمعدات الكهربائية والمقاولات والعقارات والتعدين والصحة والكيماويات والأدوية والطاقة والزراعة واللوجستيات والمواصلات".