 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة روما وليفربول التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

"هونر" للهواتف المحمولة تعلن عن إطلاق 4 موديلات جديدة بمصر

04:27 م الأربعاء 02 مايو 2018
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- عبد القادر رمضان:

أعلنت شركة هونر العلامة التجارية الإلكترونية العاملة في مجال الهواتف المحمولة، والتابعة لمجموعة هواوي، عن إطلاق طرازات هواتفها الذكية الجديدة، Honor 7X وHonor 9 Lite وHonor 7C وHonor 7A في مصر، بحسب بيان للشركة تلقى مصراوي نسخة .

وقال كريس صن بايجونج، نائب رئيس هواوى هونر الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شركته ملتزمة بتقديم منتجات غير مسبوقة بقيمة عالية للمستهلك المصري.

وبحسب بيان الشركة، إنه في17 مايو الجاري سيتم إصدار هاتف Honor 9Lite بالسوق المصري بسعر 3666 جنيه، وإصدار Honor 7x بسعر 4666 جنيه، بالإضافة إلى إصدار هاتفي Honor 7 و Honor 7C فى المحلات التجارية.

شركة هونر العلامة التجارية الإلكترونية الهواتف المحمولة هواوي

الخبر التالى:

الحكومة ترفع سعر استلام الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان