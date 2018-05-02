"هونر" للهواتف المحمولة تعلن عن إطلاق 4 موديلات جديدة بمصر

ساويرس: برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة لن يساهم في تطويرها

كتب- عبد القادر رمضان:

أعلنت شركة هونر العلامة التجارية الإلكترونية العاملة في مجال الهواتف المحمولة، والتابعة لمجموعة هواوي، عن إطلاق طرازات هواتفها الذكية الجديدة، Honor 7X وHonor 9 Lite وHonor 7C وHonor 7A في مصر، بحسب بيان للشركة تلقى مصراوي نسخة .

وقال كريس صن بايجونج، نائب رئيس هواوى هونر الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شركته ملتزمة بتقديم منتجات غير مسبوقة بقيمة عالية للمستهلك المصري.

وبحسب بيان الشركة، إنه في17 مايو الجاري سيتم إصدار هاتف Honor 9Lite بالسوق المصري بسعر 3666 جنيه، وإصدار Honor 7x بسعر 4666 جنيه، بالإضافة إلى إصدار هاتفي Honor 7 و Honor 7C فى المحلات التجارية.