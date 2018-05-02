الحكومة ترفع سعر استلام الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن

كتبت- دينا خالد:

رفعت وزارة التموين سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى الحكومة خلال شهر مايو الجاري إلى 6300 جنيه، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، لمصراوي.

وأضاف أن سعر توريد الأرز الذي حدده مجلس الوزراء مارس الماضي كان 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه خلال شهر أبريل المايضي.

وأعادت الحكومة الأسعار إلى المستوى المتفق عليه في التعاقدات الجديدة لتشجيع التجار على التوريد للحكومة، بحسب شحاته.

ويقول مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن رفع توريد الأرز إلى 6300 جنيه هو أمر استثنائي نظرا لانخفاض المخزون الاستراتيجي للدوله، ونتيجة استعدادات وزارة التموين لتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من الأرز خلال شهر رمضان.

ويوضح الوليلي أنه على الرغم من رفع سعر التوريد للحكومة إلا أن سعر الأرز للمستهلك سيظل كما هو عند 6.5 جنيه للكيلو.

وأرجع الوليلي رفع الحكومة لسعر التوريد إلى أن هذا الوقت هو موسم زراعة الأرز، حيث يتم أخذ التقاوي الزراعة من أرز الشعير، وهو ما رفع سعر طن أرز الشعير إلى 6 آلاف جنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، لذلك كان من الطبيعي أن ترفع سعر طن للأرز الأبيض.

ويرى الوليلي أن لا علاقة بين رفع سعر التوريد وقرار خفض المساحات، حيث أن رفع السعر قرار وقتي لظروف معينة مرت بها الدولة كثيرا من قبل.

وقررت الحكومة خلال موسم الحصاد فبرير الماضي، عدم تحديد سعر لشراء الأرز من الفلاحين، حتى لا يضارب عليه التجار، لكنها تعاقدت على شراء الأرز الأبيض من المضارب بسعر 6100 جنيه للطن.