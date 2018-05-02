البورصة تهبط 0.7% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% عند مستوى 18173 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 98.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 34.3 مليون جنيه.