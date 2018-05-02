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البورصة تهبط 0.7% بنهاية تعاملات اليوم

03:38 م الأربعاء 02 مايو 2018
البورصة تهبط 0.7% بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% عند مستوى 18173 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 98.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 34.3 مليون جنيه.

البورصة مؤشرات البورصة تعاملات الأجانب

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