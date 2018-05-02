البورصة تهبط 0.7% بنهاية تعاملات اليوم
03:38 م الأربعاء 02 مايو 2018
كتبت- إيمان منصور:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% عند مستوى 18173 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.
وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 98.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 34.3 مليون جنيه.
-
166
-
99
-
88
-
85
-
82
-
75
-
68
-
63
-
62
-
56
إعلان