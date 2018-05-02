شركة سعودية تستثمر 500 مليون جنيه لتصنيع المنتجات الورقية بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات السعودية قررت ضخ استثمارات جديدة بمصر من خلال مشروع لتصنيع المنتجات الورقية بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة تلقى مصراوي نسخة منه.

وأضاف عبد الرازق، أن المشروع الجديد يضم 3 خطوط إنتاج منها خط لإنتاج شكائر الأسمنت، ومن المخطط أن يتم بدء الإنتاج من الخط الأول خلال عام ونصف من تخصيص الأرض.

وقال إن الشركة طلبت تخصيص مساحة 200 ألف متر بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

ويشارك عبد الرازق اليوم الأربعاء في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ 16 بالرياض.

وقام عبد الرازق خلال زيارته الحالية للمملكة بزيارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية وهي الهيئة المناظرة لهيئة التنمية الصناعية بالمملكة.

ولفت عبد الرازق إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الهيئتين إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات حول الأنشطة الصناعية فى كل من مصر والسعودية، للمساهمة في تسهيل حصول المستثمرين بالبلدين على كافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والاستثمارية.