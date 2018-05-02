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    أرباح مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتراجع 11% في 9 أشهر

    02:02 م الأربعاء 02 مايو 2018
    أرباح مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتراجع 11% في 9 أشهر

    مصر الجديدة لإسكان والتعمير

    كتبت- شيماء حفظي:

    تراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 11% لتسجل 120.5 مليون جنيه مقابل 135.8 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

    وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة للبورصة اليوم الأربعاء، إن سبب تراجع الأرباح، هو التزام الشركة بسداد قسط التأجير التمويلي وقدره 80 مليون جنيه تقريبا من أصل 500 مليون جنيه.

    وزادت إيرادات الشركة في الفترة من يوليو 2017، وحتى مارس الماضي لتسجل 542.8 مليون جنيه، مقابل 358.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

    وأرجعت الشركة زيادة إيراداتها إلى إدراج مبلغ 120 مليون جنيه تقريبا ضمن الدفعات المتفق عليها مع شركة السادس من أكتوبر "سوديك" في مشروع مشاركة الإيرادات على مساحة 655 فدان بمدينة هيلوبوليس الجديدة.

    وكانت وزارة المالية، أعلنت طرح حصة جديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، ضمن طروحات الحكومة المقرر إجراؤها خلال عامين، لكنها لم تحدد نسبة هذا الطرح.

    وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

    شركة مصر الجديدة الإسكان والتعمير العام المالي البورصة

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