وزير المالية: السعودية تتجه لخفض عجز الميزانية إلى 7% في 2018

القاهرة - وكالات:



قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بحسب وكالة رويترز.



وأضاف الجدعان خلال مؤتمر في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر "تقدما مهما" في نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة، التي انكمش اقتصادها في العام الماضي.



كانت السعودية توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي، وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.



وقال الجدعان "عكست مؤشرات أداء الميزانية تقدما مهما نحو تحقيق أهداف التوازن المالية، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية والاستمرار في رفع وتيرة الإنفاق".



وأضاف أن الحكومة تمكنت من تحقيق وفورات قدرها 12 مليار ريال في الربع الأول من العام، وفقا لرويترز.



وفي ديسمبر الماضي، قالت وزارة المالية إنها تتوقع ارتفاع الإنفاق إلى مستوى قياسي يبلغ 978 مليار ريال في 2018، من إنفاق فعلي بلغ 926 مليار ريال في 2017.



وكانت الخطة الأصلية للميزانية لعام 2017 تقدر الإنفاق بواقع 890 مليار ريال.



ولا تفصح السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تقديرات أسعار الخام في موازناتها.



وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز إن المملكة ستحتاج لأسعار نفط يتراوح متوسطها بين 85 و87 دولارا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها العامة.