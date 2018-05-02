تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
كتبت - إيمان منصور:
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد عودتها من إجازة عيد العمال أمس الثلاثاء.
وبدأ المؤشر الرئيسي EGX30 التداول بتراجع طفيف 0.09% عند مستوى 18279 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3%.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أول أمس الإثنين، بنسبة طفيفة 0.05% عند مستوى 18295 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.
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