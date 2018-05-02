الدولار يتراجع في بنكي البركة والعربي الأفريقي مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار في بنكي البركة والعربي الأفريقي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه أول أمس الإثنين، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع

كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه أول أمس.