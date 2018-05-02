 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

الدولار يتراجع في بنكي البركة والعربي الأفريقي مع بداية التعاملات

10:42 ص الأربعاء 02 مايو 2018
الدولار يتراجع في بنكي البركة والعربي الأفريقي مع بداية التعاملات

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار في بنكي البركة والعربي الأفريقي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه أول أمس الإثنين، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع

كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه أول أمس.

الدولار سعر صرف الدولار بنك البركة البنك العربي الأفريقي بنك مصر

الخبر التالى:

3 جنيهات زيادة في الجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان