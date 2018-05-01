رحلات طيران مباشرة من قبرص إلى القاهرة بداية من أكتوبر

كتبت: صافي سليم

قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، إن رحلات طيران مباشرة من لارنكا في قبرص، إلى القاهرة، ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، بواقع 4 رحلات أسبوعية.

وأضاف الزيات، الذي تعتبر شركته وكيلا لشركات قبرصية، إن مصر من الممكن أن تستفيد من السياح الذين يذهبون إلى قبرص، من إنجلترا أو دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق عمل برامج سياحية مشتركة مع قبرص وكذلك اليونان.

وأشار إلى أن كثير من السياح في بعض الدول، يحبون السفر لأكثر من دولة في برنامج سياحي واحد، وذلك مثل دول اليابان وتايوان وماليزيا، والكوريتان.

ووقعت مدينة الإسكندرية، اتفاقية توأمة مع مدينة باڤوس القبرصية، أمس، ضمن فعاليا مبادرة "إحياء الجذور" في أسبوع الجاليات.

وعقدت غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، اليوم، لقاءا مع عمدة مدينة باڤوس القبرصية، لعمل برامج سياحية مشتركة بين مصر وقبرص واليونان، يتم تسويقها في دول العالم.

وقال علي المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية و باڤوس، تتضمن في بنودها التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد مما سيعود بالنفع على المدينتين الشقيقتين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستكون لها دور كبير في جذب السياحة القبرصية إلى الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

وقال المانسترلي إن البرامج المشتركة التي سيتم إعدادها لتسويق الدول الثلاث قد تشمل رحلات بحرية.

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