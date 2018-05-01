النصر للأسمدة تتعاقد مع الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع في السويس الأسبوع المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة النصر للأسمدة التابعة لها، ستوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنشاء مصنع جديد على أرض مملوكة لها في السويس.

وأضاف مصطفى، في تصريح لمصراوي، أن المصنع الجديد، يأتي ضمن اتفاقين لشركة النصر للأسمدة "سمادكو"، مع الإنتاج الحربي والشركة القابضة للبتروكيماويات لإنشاء مصنعين على أراضي تابعة للنصر تبلغ مساحتها مليون وربع متر مربع.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن المصنعين، أحدهما لإنتاج 1200 طن أمونيا، والأخر للبتروكيماويات، و"مازلنا في مرحلة مذكرة التفاهم، ودراسات الجدوى التفصيلية ستحدد قيمة الاستثمارات المطلوبة".

وتعمل شركة النصر للأسمدة في إنتاج النشادر، وسلفات النشادر، وحامض النيتريك، والكبريتيك، وتعاني من تحمل خسائر كبيرة، بلغت قيمتها 88.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر نحو 50 مليون جنيه العام المالي 2015-2016.

وتوقع مصطفى أن تنخفض خسائر الشركة خلال العام المالي الجاري بما يتراوح بين 20 أو 30 %.

"ومع الانتهاء من عمرات وتطوير خطوط الإنتاج ودخولها العمل من العام المالي المقبل، بدء نفيذ المشروعين نتوقع أن تتحول الشركة للربحية" بحسب ما قاله رئيس القابضة.