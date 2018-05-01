وزير الصناعة يدعو مجتمع الأعمال باليونان وقبرص إلى الاستثمار في مصر

كتبت- إيمان منصور:

دعا وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، مجتمع الأعمال في اليونان وقبرص للاستثمار في مصر وتعزيز التعاون مع نظرائهم المصريين، لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصري الذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك.

ودعا الوزير المستثمرين في هاتين الدولتين كذلك إلى الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي للنفاذ لأسواق القارة الإفريقية، إلى جانب موارد مصر الطبيعية والبشرية التي تضع مصر في مصاف الدول ذات الاقتصاد القائم على التنوع في المنطقة.

وقال الوزير، خلال كلمته بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي المنعقد بمدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تحرص على تطوير علاقات التعاون الثلاثي واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع كل من اليونان وقبرص خلال المرحلة المقبلة، وفقا لبيان من الوزارة.

وطالب الوزير، القطاع الخاص في كل من الدول الثلاث بالقيام بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من حكوماتها.

وأضاف قابيل، أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز أفق التعاون الثلاثي المشترك بين مصر وكل من اليونان وقبرص في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن انعقاد هذا المنتدى يعطي رسالة واضحة حول دعم الدول الثلاث وتشجيعها لمجتمعات الأعمال في كل دولة، كما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث.

وقال الوزير إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 ترتكز على 5 محاور رئيسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلى 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد القومي، وزيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.