المواد الغذائية: سعر السكر مستقر بين 8.5 و9 جنيهات ولا زيادة في رمضان

كتبت- منار الرخ:

قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السكر مستقرة بين 8.5 و9 جنيهات للكيلو، مع زيادة المعروض منه في السوق.

وأضاف حامد في تصريحات لمصراوي، أن أسعار السكر لن ترتفع في رمضان، خاصة مع طرح كميات كبيرة منه في المجمعات الاستهلاكية ومعارض سلع رمضان.

وكان على مصيلحي وزير التموين قال في تصريحات تلفزيونية أمس الإثنين، إن الشركات التابعة للحكومة ستطرح السكر بسعر 8.5 جنيه في المعارض التي ستقام خلال الأيام المقبلة لتوفير مستلزمات شهر رمضان.

وتقيم وزارة التموين معارض أهلا رمضان في أرض المعارض والمحافظات، في الفترة من 10 إلى 17 مايو.

كما أن غرفة القاهرة التجارية تعتزم إقامة مجموعة من معارض "رمضان كريم" في بعض مناطق العاصمة، تقدم خلالها تخفيضات على سلع رمضان تصل إلى 30%.