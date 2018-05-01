المصرية للاتصالات: باقات الإنترنت السريع الجديدة لن تلغي القديمة

كتبت- شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات WE، لمصراوي، إن باقات الإنترنت فائقة السرعة الجديدة، التي طرحتها الشركة في بداية الأسبوع الجاري، لن تلغى الباقات القائمة.

وأوضح المصدر أن "للمستخدم حرية الاختيار بين الباقات الجديدة أو القديمة، بحسب احتياجه، وأن العميل يمكنه الاتصال برقم 111 لتحديد مايناسبه من باقات وسرعات الإنترنت عبر التحدث مع خدمة العملاء".

وكانت المصرية للاتصالات، أعلنت يوم الأحد الماضي، عن توفير سرعات للإنترنت الأرضي، غير مسبوقة، وطالبت العملاء بالتواصل مع خدمة العملاء، لمعرفة السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (111) أو الرقم 19777.

وقال المصدر إن السرعة القصوى الممكنة للخطوط، تتوقف على عدد من العوامل، من بينها عدد المشتركين في نفس السنترال لنفس الخدمة عبر مزود الخدمة، ومقدار السرعة المشترك بها، والأجهزة والكابلات الخاصة بتوصيل الإنترنت ونوعها وموديلها وطولها وقربها من أسلاك الكهرباء، ونوع الكابلات المستخدمة في التوصيل داخليا أو خارجيا.

"فمثلاً الكابلات الفايبر التي وصلت لعدد كبير من المناطق ستوفر سرعات أكبر من الكابلات النحاس، كما أن نوع الراوتر يؤثرعلى كفاءة وسرعة الإنترنت"، بحسب ما قاله المصدر.

وكانت الشركة قالت في بيانها يوم الأحد الماضي، إن الباقات الجديدة تتيح 5 سرعات مختلفة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيهات، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيها، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيها، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه".

"وعند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps، وفي حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار مميزة"، بحسب البيان.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات WE إنترنت من خلال فروع الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء (111) أو (19777) أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفوري أو مصاري أو BEE أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.te.eg، وفقا للبيان.

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