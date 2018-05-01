أسعار الذهب تتراجع جنيها واحدا في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- منار الرخ:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا في الجرام مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات اليوم اليوم جنيها واحدا لتصل إلى مستوى 645 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 553 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 737 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5160 جنيه.

وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم إلى انخفاض سعر الأوقية عالميا.

ووفقا لوكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار مقتربا من أعلى سعر له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وفي الساعة 0716 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1310.77 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس الماضي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.5% إلى 1313.1 دولار للأوقية، بحسب الوكالة.