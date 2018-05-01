النفط يقلص مكاسبه ومخاوف إيران تدعم السوق

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بينما يستمد الخام دعما من المخاوف من أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو منخفضا سنتين عند 68.59 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 47 سنتا عند التسوية أمس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام برنت في عقد أقرب استحقاق الجديد تسليم يوليو سنتا واحدا إلى 74.70 دولار.

وحل أجل عقد يونيو أمس الإثنين، بعد أن ارتفع 53 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 75.17 دولار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس بعد أن زاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 عندما عرض ما وصفه بالأدلة على برنامج أسلحة نووية إيراني سري. وتنفي طهران على الدوام السعي لامتلاك أسلحة نووية، وفقا للوكالة.

واتسمت التعاملات بالهدوء في آسيا نظرا لإغلاق أسواق عديدة مثل الصين والهند وسنغافورة في عطلات عامة.