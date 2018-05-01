اليورو قرب أقل مستوى في 3 أشهر ونصف.. والدولار يعزز مكاسبه عالميا

القاهرة - وكالات:

نزل اليورو اليوم الثلاثاء، متجها صوب أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر إذ نالت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع مطلع الأسبوع من المعنويات في منطقة العملة الموحدة قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع اليورو في الأسبوعين الأخيرين بفضل تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3%.

وفي حين لا تتوقع الأسواق أي تغير في أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء فإن المحللين يتابعون أي تغير في اللغة المستخدمة.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.2058 دولار ليظل قريبا من المستوى الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2055 دولار وهو أقل سعر منذ منتصف يناير.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة الأمريكية 91.964.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل التي تصدر يوم الجمعة وقد تعطي مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الدولار 2% في أبريل مسجلا أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2016 بعد أن تجاوزت عائدات سندات الخزانة حاجز 3%، المهم من الناحية النفسية، لتسجل أعلى مستوى في أربعة أعوام خلال الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وجاءت مكاسب العملة الأمريكية الأخيرة بعد هبوط اليورو جراء بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في ألمانيا لشهر مارس.

وارتفع الدولار قليلا إلى 109.43 ين، وصعد الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 109.540 ين يوم الجمعة مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لكنه فقد الزخم مع تراجع العائدات من أعلى مستوى في أربعة أعوام.