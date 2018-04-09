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وصول 382 كجم ذهب من منجم السكري

10:54 م الإثنين 09 أبريل 2018
وصول 382 كجم ذهب من منجم السكري

مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

تسلمت قرية البضائع بمطار القاهرة، مساء اليوم الإثنين، (٣٨٢) كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري قادمة من مرسى علم للسفر لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها.

وصرحت مصادر مسئولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة (ألكان إير) من مرسى علم داخل ٢٢ طردا، وتم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو، ووضعها قرب منفذ ٢٣ وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة إلى كندا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج.

هذا المحتوى من

Asha
منجم السكري الذهب مطار القاهرة شركة ألكان إير كندا
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